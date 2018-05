Vor den Kongresswahlen im Herbst legt sich Hillary Clinton mächtig ins Zeug. Doch das gefällt bei weitem nicht jedem in ihrer Partei.

Sie scheint unermüdlich zu sein - und beim Fundraising ist sie unschlagbar. Gut 18 Monate nach ihrem Debakel bei der US-Präsidentschaftswahl reist Hillary Clinton wieder von einer Bühne zur nächsten. "Wir werden nicht jeden Kampf gewinnen, das könnt ihr mir glauben", sagte sie vor Parteifreunden selbstkritisch. "Aber wenn wir uns gemeinsam für unsere Werte einsetzen, dann können wir gemeinsam etwas erreichen."

Bei dem Auftritt am Mittwoch sicherte Clinton zwei Demokraten aus den Staaten New York und Georgia ihre volle Unterstützung zu. In den kommenden Monaten werde sie sich engagieren, wo immer sie könne, um die Mehrheit im Kongress zurückzuerobern, versprach sie.

Im Einzelfall dürften die Kandidaten dafür sehr dankbar sein. Doch nicht alle Demokraten sind begeistert. Denn Clinton spaltet nach wie vor. Ihre "Hilfe" könnte der Partei daher sogar schaden.

Bis heute ist die ehemalige Präsidentschaftskandidatin aber extrem gut vernetzt. Mit der von ihr gegründeten Organisation Onward Together konnte sie dank ihrer Kontakte kürzlich an nur einem Nachmittag eine halbe Million Dollar (427.000 Euro) an Spenden einwerben. "Ich denke, dass sie für uns unglaublich wichtig ist", sagt der Ex-Gouverneur des Staates Vermont, Howard Dean, der nun für Onward Together arbeitet. Ob hinter den Kulissen oder auf den Bühnen - in vielen Teilen des Landes sei sie sehr gefragt.

Vor allem im Staat New York, den sie einst als Senatorin vertrat, ist Clinton noch immer beliebt. Hier stellte sie sich in dieser Woche demonstrativ hinter den amtierenden Gouverneur Andrew Cuomo, der in einer internen Vorwahl von der liberalen Aktivistin ...

