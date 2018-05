Zwischen Saudi-Arabien und Deutschland ist eine wirtschaftliche Eiszeit angebrochen.

Gernot Heller von Reuters analysiert die neue Ablehnung, die Deutschland in Saudi-Arabien erfährt: Der deutschen Wirtschaft drohen neben einem massiven Rückschlag im zuletzt florierenden Iran-Geschäft weitere schmerzhafte Geschäftsverluste im Nahen Osten. Seit Monaten beklagen sich Firmen vermehrt darüber, dass saudiarabische Ministerien nicht mehr bei ihnen bestellen. Das kommt auch beim Delegierten der deutschen Wirtschaft in Riad, Oliver Oehms, an. "Im Laufe mehrerer Jahre hat sich auf der saudischen Seite eine gewisse Ernüchterung ob öffentlicher Äußerungen deutscher Partner eingestellt", zeigte er sich vorsichtig im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. "Wir merken derzeit, dass man der deutschen Wirtschaft kritischer als in der Vergangenheit gegenübersteht. Das schmerzt." Die Beunruhigung in der deutschen Wirtschaft ist groß. Von einem Auftragsstopp allerdings, den der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman laut einem Bericht des...

Den vollständigen Artikel lesen ...