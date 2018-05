Der größte Autobauer Chinas will bis 2025 expandieren.

SAIC Motor, das größte Autounternehmen Chinas, will bis 2025 sechsmal so viele Auto im Ausland verkaufen wie bisher. Das teilte die internationale Ausgabe der South China Morning Post (SCMP) mit und zitiert den SAIC-Vorstandsvorsitzenden Chen Hong: "Mittels einer Kombination aus Exporten und Auslandsfertigung wollen wir 2025 die Millionenmarke erreichen." 2017 setzte SAIC 170.000 Autos im Ausland ab, ein Plus von 30 Prozent zum Vorjahr. Ein Teil dieser Autos wird in Werken in Thailand, Indonesien und Indien gebaut. Neben diesen Werken betreibt SAIC Innovationszentren in den USA, Großbritannien und Israel sowie 13 Verkaufsbüros in Europa, Südamerika, Australien und dem Nahen Osten. Für eine Ausweitung seines Investments in den USA hat das Unternehmen 100 Millionen Dollar eingeplant. Bisher setzt SAIC...

