Der französische Energie-Riese Total will auf Zypern eine weitere Gasförder-Lizenz erwerben. Zuvor hatte Total seine Förderaktivitäten im Iran gestoppt.

Der französische Energie-Riese Total hat sich an die zypriotische Regierung gewandt, um eine Beteiligung an der Blocklizenz 8 in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Zyperns zu erwerben. Diese gehört derzeit dem italienischen ENI, berichtet The Greek Reporter. Nach Informationen der Cyprus News Agency sind ENI und Total Partner in den Blöcken 11 und 6. Eine Erkundungsbohrung, die Anfang 2017 am Kalypso-Gasfeld durchgeführt wurde, ergab eine "vielversprechende Entdeckung". Es wurden jedoch noch keine Daten über die Reservoir-Größe des Kalypso-Gasfelds veröffentlicht. Im Gespräch mit Reportern im Präsidentenpalast nach dem Treffen zwischen Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...