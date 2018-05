Maersk Line wurde bei den Asian Freight, Logistics & Supply Chain (AFLAS) Awards zu der Best Global Shipping Line gekrönt. Das sind die angesehensten Auszeichnungen für die Spitzenakteure in Asien. Die Preisverleihung fand am 15. Mai 2018, in Shanghai, China, statt. Foto Maersk Line Der Gedanke der "Kunde zuerst" steht bei dem Unternehmen Maersk Line im Mittelpunkt,...

