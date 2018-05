In der ersten Wahlrunde schnitt der rechte Kandidat Duque am besten ab. Das könnte zur Gefahr für den Frieden mit den Farc-Rebellen führen.

Die Kolumbianer entscheiden in einer Stichwahl am 17. Juni, wer der nächste Präsident des südamerikanischen Landes wird. Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl schnitt am Sonntag der rechtsgerichtete Kandidat Ivan Duque am besten ab. Er kam nach Auszählung nahezu aller Stimmen auf 39 Prozent.

Auf Platz zwei landete der Links-Populist Gustavo Petro mit etwa 25 Prozent, der somit in drei Wochen gegen Duque antritt. Der Mitte-Links-Bewerber Sergio Fajardo landete auf dem dritten Rang und schied somit aus dem Rennen ...

