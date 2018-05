Der Chef der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, macht den Staatspräsidenten und die "Finanzlobby" für das Scheitern der Regierungsbildung verantwortlich. Die Entscheidung des Präsidenten Sergio Mattarella, einen Euro-kritischen Finanzminister abzulehnen, sei nicht nachzuvollziehen, schrieb Di Maio am Sonntag auf Facebook. "Dies ist keine freie Demokratie."

"Wir hatten eine Regierungsmannschaft, wir waren bereit zu regieren, und uns wurde Nein gesagt, (...) weil Ratingagenturen in ganz Europa in Sorge wegen eines Mannes waren, der den Finanzminister machen sollte", so Di Maio. Es sei also unnütz wählen zu gehen, weil sowieso Ratingagenturen und die "Banken- und Finanzlobby" über eine Regierung entschieden.

Mattarella hatte den Wunsch-Finanzminister des Bündnisses aus Sternen und rechtspopulistischer Lega, den Euro-Kritiker Paolo Savona, mit der Begründung abgelehnt, dies schade der Wirtschaft Italiens und erschüttere das Vertrauen der Anleger in das Land./reu/DP/zb

