"Volksstimme" zur Klopp-Zukunft beim FC Liverpool:

"Die Nacht von Kiew war nicht magisch wie jene 2005 in Istanbul, als der FC Liverpool den AC Mailand besiegte. Sie war schmerzhaft. Trainer Jürgen Klopp hat sein drittes Finale mit den Engländern verloren. Auch, wenn er bei diesem wohl am wenigsten von außen machen konnte, bleibt wieder eine Niederlage. Die Grundausrichtung bei den "Reds" aber stimmt. Klopp hat es geschafft, eine ganze Stadt in seinen Bann zu ziehen. Aus Zweiflern wurden schnell wieder Gläubige. Mit seinem Power-Fußball, wie man ihn noch aus besten Dortmunder Zeiten kennt, beeindruckt er die Insel. NabyKeitta wird das Team im Sommer verstärken, weitere Neuzugänge müssen kommen, vor allem für die Defensive. Nach dem Finale von Kiew ist einmal mehr deutlich geworden, dass ein neuer Torwart dringend verpflichtet werden muss, um die Ziele zu erreichen. Bei seiner Vorstellung 2015 hat Klopp einen Titel innerhalb der kommenden vier Jahre versprochen. Das wäre 2019. Daran muss er sich messen lassen."/be/DP/he

