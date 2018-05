"Sächsische Zeitung' zu Briefporto:

"Bei den Wettbewerbshütern deutet sich ein Beschwerderekord über die Brief- und Paketzustellung an. Pakete werden falsch, verspätet oder gar nicht zugestellt. Die Zusteller sind offensichtlich so überlastet, dass sie ihre Aufgaben nicht in der vorgegebenen Zeit erledigen können. Das betrifft nicht nur die Deutsche Post, sondern auch konkurrierende Paketdienste."/be/DP/he

AXC0013 2018-05-28/05:35