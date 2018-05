"Rhein-Zeitung' zu Nordkorea:

"Kims jüngste Schachzüge zeigen, worum es ihm in diesem Spiel in einem hochgefährlichen Konflikt vor allem geht: um Anerkennung als Atom- und Mittelmacht. Nur wenn er diese bekommt, kann er sich intern behaupten und extern für seine Machtclique Vorteile aushandeln - vielleicht profitiert davon sogar sein Volk, das er in tiefster Armut hält. Die Region und den Westen bringt dies in ein gefährliches Dilemma: Verweigert sie Kim diese Anerkennung, dann könnte er mit dem Feuer spielen. Bekommt er sie, dann brächte dies der Region vordergründig mehr Frieden. Kims Macht würde dies jedoch steigern - mit allen negativen Folgen für sein Volk und letztlich auch für den Frieden in der Region."/be/DP/he

AXC0017 2018-05-28/05:35