"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum irischen Referendum:

"Irland hat sich mit diesem Wochenende noch ein bisschen weiter von seiner konservativ-katholischen Tradition entfernt. Vor drei Jahren sprachen sich die Iren schon für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe aus - als erste Nation in Form eines Referendums. Auch das "Outing" des heutigen Ministerpräsidenten stieß auf Wohlwollen; das moderne Irland hat kein Problem mit einem schwulen Regierungschef. In alldem zeigt sich der Machtverlust der einst dominanten katholischen Kirche. Ihr Ansehen ist durch die Missbrauchsskandale an Schulen und in Mädchenheimen derart gesunken, dass sie sich im Referendumswahlkampf lieber zurückhielt. Ein starkes Engagement für die Beibehaltung des Abtreibungsverbots hätte ihrem Anliegen eher geschadet."/yyzz/DP/he

AXC0020 2018-05-28/05:36