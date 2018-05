"Heilbronner Stimme' zur Weltpolitik:

"Wir erleben derzeit eine Emanzipation der Weltpolitik, sogar der Bündnispartner, von der US-Regierung. Insofern hat Trump in der Iran-Frage und nun dem Korea-Konflikt etwas erreicht: Angesichts seiner Unberechenbarkeit hat es selbst Putin leicht, sich mit einem Blumenstrauß in Unschuldsweiß auf der diplomatischen Weltbühne zu empfehlen. Und auch China wird zum gesuchten Gesprächspartner. Während Trump sein Land ins Abseits führt, demonstrieren die anderen, dass sie gesprächs- und handlungsbereit sind. Es bietet sich ein Gesprächsformat wie zur Deutschen Wiedervereinigung an: Zwei-plus-Vier - oder eben Drei, sollten die USA neben China, Russland und der EU die historische Chance versäumen."/be/DP/he

AXC0024 2018-05-28/05:36