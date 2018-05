Die Millennials treiben derzeit den signifikanten Wandel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie voran. Eine neue Marktstudie der SIG macht deutlich, wie wichtig zukunftsgerichtete Partnerschaften sind, um innovative Produkt- und Verpackungslösungen zu entwickeln, die die Erwartungen der mobilen Generation nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Indem SIG Kunden Komplettlösungen vom Konzept bis zur Umsetzung anbietet, eröffnen sich größere Möglichkeiten, das richtige Produkt in der perfekten Verpackung zu kreieren.

Die drei Schlüsselfaktoren, die den Mobilitäts-Trend vorantreiben, sind Beschleunigung, Digitalisierung und Urbanisierung. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass bis 2050 mehr als 66 Prozent der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben werden. Die Generation der Millennials ist die erste, die seit ihrer Geburt in einer mobilitätsgeprägten Welt lebt und mit Mobiltelefonen, Social Media und dem Internet aufwächst. Sie sind jederzeit gut informiert und haben dementsprechend hohe Informationsstandards. Sie sind meinungsfreudig und sind es gewohnt, in einer schnelllebigen Zeit zu leben. Günstige Preise sind für diese hoch entwickelte und technisch fortgeschrittene Konsumentengruppe nicht ausschließlich maßgebend. Die Konsumenten dieser Generation erwarten Snacks, die praktisch für unterwegs sind, da sie viel reisen und generell äußerst mobil leben. Die Produkte müssen zu ihrem mobilen Lifestyle passen und gleichermaßen gesund sein.

Snacks für unterwegs haben für viele die klassischen festen Mahlzeiten ersetzt. In einer aktuellen globalen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen gaben 45 Prozent der Millennials an, regelmäßig das Frühstück, Mittag- und Abendessen durch kleinere Snacks zu ersetzen. Der hektische Lebensstil der Millennials lässt wenig Zeit für die Zubereitung von Mahlzeiten. Sie erwarten von Herstellern gesunde, nahrhafte und außergewöhnliche Alternativen zu klassischen Snacks. Im digitalen Zeitalter wird ein "On-the-go"-Frühstück bevorzugt, das Millennials Zeit gibt, morgens als erstes E-Mails und Soziale Medien zu checken, anstatt ein Frühstück vorzubereiten. Allein in der EU ist vor diesem Hintergrund seit 2013 die Anzahl der Convenience Stores um 5,3 Prozent gestiegen - vor allem getrieben durch die Urbanisierung und die Nachfrage nach Snacks. Für Millennials ist die Welt in gewisser Weise ein "kleinerer Ort" - vor allem durch verbesserte globale Reiseverbindungen ...

