Nicht berücksichtigte Rahmenbedingungen, Prozessanforderungen und Betriebsbedingungen führen zu Nachträgen im Anlagenbau oder reduzieren die erwarteten Erlöse während des Anlagenbetriebes. Teilweise droht sogar die Stilllegung des BHKW, da energiewirtschaftliche Gesetze sträflich missachtet werden. Entsprechend wichtig ist die Frage: Wie kann ein Industrieunternehmen die heutigen technischen, kaufmännischen und energiewirtschaftlichen Anforderungen in praxistaugliche Lösungen zur Steigerung der Kosteneffizienz umwandeln?

So führte der Blick auf den Strom- und Erdgaslastgang in einem Industrieunternehmen der Lebensmittelbranche zur Entscheidung, ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von mehr als 2.000 kW zu installieren. Da kein Heizungssystem vorhanden war, sollte eine Absorptionskältemaschine die Abwärme zur Industriekühlung bis -30 °C verwenden. Die finanzierende Bank wollte die Investitionssumme von rund 2 Mio. Euro absichern und bat um eine unabhängige Stellungnahme.

Neue Strategie für unberücksichtigte Faktoren

Bei einer umfänglichen Begehung und systematischen Analyse des Industrieunternehmens mit seinen Produktionsprozessen, Prozessanforderungen, Energieversorgungssystemen und Energieerzeugungsanlagen kam die Notwendigkeit zum Umdenken auf. Bei den bisherigen Betrachtungen waren zahlreiche Faktoren unberücksichtigt, nämlich:

die vorhandenen Potenziale zur Energieeinsparung,

die Möglichkeiten zur Umstellung von Hochdruckdampf auf ein klassisches Heizwassersystem,

die Optimierung der Betriebsabläufe,

die Betriebskosten (Versicherung, Wartung und Instandhaltung, Personal),

die mangelnden Versorgungssicherheiten,

die prozessbedingten Abluftreinigungsanlagen,

die prozessrelevanten Anforderungen an die Energieversorgung,

der vorhandene Sanierungsstau,

die notwendige übergeordnete Regelungstechnik,

die geplante Unternehmensentwicklung.

Der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fehlte daher das zwingend benötigte Fundament, um eine Finanzierung sicherzustellen. Die technische und kaufmännische Lösung war darum zu überarbeiten. Ziel war es, alle notwendigen betrieblichen, technischen, genehmigungsrechtlichen und energiewirtschaftlichen Aspekte zu betrachten, zu bewerten und in eine neue Gesamtlösung zu überführen. Ein wesentlicher Punkt bei der neu entwickelten Strategie zur Projektentwicklung war die Analyse und Optimierung von innen nach außen, also von den Prozessen ausgehend, bis hin zu der Energiebeschaffung. Nur so ließ sich sicherstellen, dass alle Effizienzpotenziale und Betriebsabläufe erkannt und berücksichtigt wurden. Nach der Analyse und Konzeptentwicklung identifizierten die Berater insgesamt elf wirtschaftliche Einsparmaßnahmen, von denen acht unmittelbar umgesetzt wurden. Die restlichen Maßnahmen wurden aus strategischen Gründen zurückgestellt, um sie im Rahmen der anstehenden Produkt- und Prozessentwicklung erneut zu bewerten und zu entscheiden.

Dampf- und Wärmeverteilung

Die systematische Analyse ergab, dass rund 7.000 kg/h Dampfleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...