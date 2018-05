Da Zertifizierungen aber im dreijährlichen Abstand durchgeführt werden müssen, besteht die Übergangszeit nur noch maximal zwei Jahre.

Dringender Handlungsbedarf

Hat ein Unternehmen die Erstzertifizierung oder die letzte Re-Zertifizierung vor dem 14.10.2017 durchgeführt, dann erfolgte diese nach der bisherigen ISO 50001. Auch die nächsten beiden Überwachungsaudits können noch nach bisherigen Anforderungen durchgeführt werden. Unternehmen, die seit dem 14.10.2017 eine Erst- oder Re-Zertifizierung durchführen, müssen dies nach den neuen Anforderungen der ISO 50003 vornehmen lassen. Da die Anforderungen der ISO 50003 höher sind als die bisherigen, empfiehlt es sich, beizeiten alle Aktivitäten und Maßnahmen auf die neuen Anforderungen auszurichten, denn sie erfordern sehr wahrscheinlich einen höheren Zeit- und Arbeitsaufwand als bisher.

Insbesondere ist in diesem Zusammenhang auf die höheren Anforderungen an die Darstellung der energetischen Leistungskennzahlen (EnPIs), die Definition von Einflussfaktoren auf diese EnPIs und auf deren messtechnischen Nachweis hinzuweisen. Die Wechselwirkung zwischen Energiebezug und Einflussfaktoren ist durch ein statistisches Modell nachzuweisen. Werden vorab festzulegende Energieeffizienzziele im Prüfzeit-raum des Energiemanagementsystems (EnMS) nicht erreicht, kommt es zu Abweichungen in der Prüfung, und die Zertifizierung kann abgelehnt werden. Unternehmen, die Ansprüche auf Rückerstattungen z. B. nach § 10 Stromsteuergesetz oder nach § 55 Energiesteuergesetz geltend machen wollen, verlieren damit ihre Erstattungsansprüche.

Die Kommunikation mit den Zertifizierungsstellen und eigene Erfahrungen zeigen, dass das Aufsetzen der neuen Kriterien einen Zeitvorlauf von mindestens einem Jahr erfordert. Die akkreditierten Zertifizierer sind verpflichtet, die Kennzahlen scharf zu kontrollieren. Eine "halbe" Erfüllung wird es nicht geben. In betroffenen Unternehmen besteht daher dringender Handlungsbedarf.

Verbesserung der Energieeffizienz

Während bisher die Angabe von Zahlen und Daten ohne Nachweis der Erlangung genügte, sind jetzt diese Zahlen und Daten, die die Verbesserung der Energieeffizienz abbilden, belastbar nachzuweisen. Das bedeutet einen Nachweis anhand von Messergebnissen und genaue Angaben zur Herleitung der Kennzahlen und deren Einflussfaktoren. Grundlagen für die Herangehensweise bieten die ISO 50006 und 50015. Bei der Zerti-fizierung prüft der Auditor diese Nachweise. Welche Nachweise sind möglich?

reduzierter Gesamtenergieverbrauch,

gestiegener Gesamtenergieverbrauch, z. B. aufgrund eines höheren Produktionsumfanges, aber reduzierter Verbrauch je Tonne Produkt (verbesserte Kennzahlen),

verbesserter Energieverbrauch der Ausrüstung oder Produktionstechnik, z. B. durch vorbeugende Instandhaltung oder optimierte Bedienung oder Steuerung,

aussagefähige Entwicklung der energiebezogenen Leistungskennzahlen und deren Einflussfaktoren,

statistisches Berechnungsmodell zum Nachweis der Wirksamkeit von Einflussfaktoren auf den Energiebezug.

Grundlage sind nicht nur Energiesparprojekte, sondern alle Prozessoptimierungen, die den Energieverbrauch beeinflussen. Dafür sind sinnvolle und aussagefähige Kennzahlen zu bilden. Fazit: In die Gesamtbilanz lassen sich alle energetisch relevanten Maßnahmen einbeziehen. Das können ...

