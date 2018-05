Der amerikanische Mischkonzern Essendant Inc. (ISIN: US2966891028, NASDAQ: ESND) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 14 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 13. Juli 2018 (Record date: 15. Juni 2018). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,56 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 14,00 US-Dollar (Stand: 25. Mai 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von ...

