Daimler-Chef Dieter Zetsche muss wegen möglicher Abgasmanipulation zum Rapport nach Berlin. Aktionäre fürchten bereits um den Konzerngewinn.

Autofreund, Zauderer, Dieselkompagnon: Alexander Dobrindt (CSU) genoss als Bundesverkehrsminister ein Image von eher zweifelhaftem Ruhm. Sein Nachfolger, Andreas Scheuer (CSU), will dagegen schon den Anschein der Kungelei zwischen Politik und Autoindustrie vermeiden. "Ich bin nicht der Buddy der Autobosse", erklärte der 43-Jährige bereits einen Tag nach seiner Vereidigung als Minister Mitte März. Sein Credo laute vielmehr: "Ich bin der Kumpel der Fließbandarbeiter."

Der Ton in der Berliner Invalidenstraße ist hörbar ein anderer, seit Scheuer im Amt ist. Seine Anwürfe werden schärfer. Gegen Volkswagen. Und neuerdings auch gegen Daimler. An diesem Montagvormittag muss Dieter Zetsche zum Rapport ins Verkehrsministerium. Der Daimler-Chef ist in Erklärungsnot. Scheuers Beamte im Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) haben in Dieselmotoren, die in Mercedes-Modellen verbaut wurden, "unzulässige" Abschalteinrichtungen ("defeat devices") ausfindig gemacht.

Die Folge: Daimler muss 6300 Vito-Transporter zwangsweise zurückrufen. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, könnte sich die Affäre ausweiten. Es drohe ein Rückruf von rund 120.000 Fahrzeugen. Denn auch in Massenmodellen wie der Mercedes C-Klasse könnten Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren dafür sorgen, dass die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxidemissionen zwar auf dem Prüfstand eingehalten werden, nicht aber im realen Fahrbetrieb auf der Straße.

Richter sollen Vorwürfe klärenDaimler wehrt sich gegen die Vorwürfe. Für Modelle der C-Klasse liege dem Konzern keine amtliche Anhörung des KBA vor, die Vorstufe eines Rückrufbescheids. Gegen die Entscheidung bei den Vito-Transportern will Daimler zudem Widerspruch einlegen. Während das KBA explizit darauf hinweist, dass zwei Funktionen in der Motorsteuerung des Mercedes Vito 1.6 l Diesel Euro 6 nicht den geltenden Vorschriften entsprechen, will der schwäbische Dax-Konzern von einem "defeat device" nichts wissen. Schon bald könnten Gerichte klären, wer recht hat - das KBA oder Daimler. Verkehrsminister Scheuer hat seine Beamten angewiesen, weiteren Verdachtsfällen bei Mercedes "unverzüglich nachzugehen". Der Unmut in Berlin über den Schlingerkurs der heimischen Autobauer wird immer größer.

Zweieinhalb Jahre nachdem US-Umweltbehörden Volkswagen des Betrugs überführten, ist der Dieselskandal noch immer nicht ausgestanden. Mit Daimler gerät nun zunehmend ein Hersteller ins Zwielicht, der sich anfänglich noch als besonders sauber inszenierte. "Wir halten uns grundsätzlich an die gesetzlichen Vorgaben und haben keinerlei Manipulationen an unseren Fahrzeugen vorgenommen", erklärte Daimler-Chef Zetsche im September 2015 klar und unmissverständlich. Die Konkurrenz in Wolfsburg bei Volkswagen möge vielleicht schummeln, aber bei Mercedes in Stuttgart käme kein "defeat device" zum Einsatz, tönte Deutschlands bekanntester Automanager damals selbstbewusst. Anfang 2016 legte Zetsche in einem Interview nochmals nach: "Bei uns wird nicht betrogen, bei uns wurden keine Abgaswerte manipuliert."

Danach wurde der 65-Jährige allerdings immer kleinlauter. Auf dem Genfer Autosalon im März vergangenen Jahres räumte Zetsche etwa ein, dass es ein Fehler gewesen sei, dass die Hersteller beim Diesel die gesetzlichen Spielräume in unterschiedlicher ...

