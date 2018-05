Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAMF - Die Koalitionspartner von CDU und CSU reagieren irritiert auf den Vorschlag von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), im Zuge des Bremer Skandals um unrechtmäßig erteilte Asylbescheide die Behördenentscheidungen nun bundesweit zu überprüfen. Der Vorschlag sei "nicht neu" und werde vielmehr bereits längst in die Tat umgesetzt, sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten zur Aufklärungsarbeit innerhalb des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). "Seit Anfang September 2017 werden im Rahmen der Qualitätsoffensive in allen Außenstellen des Bamf etwa 10 Prozent der Bescheide stichprobenartig auf ihre Richtigkeit überprüft und anschließend auch zentral beim Bamf in Nürnberg nochmals ein gewisser Anteil der Bescheide." (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten/Handelsblatt S. 10/Welt S. 1)

DIVIDENDE - 36,7 Milliarden Euro haben die 30 DAX-Konzerne ihren Aktionären überwiesen - so viel wie noch nie. Um ihre Aktionäre zu erfreuen, setzen die Unternehmen daneben auf einen zweiten Trend: Sie kaufen immer mehr eigene Anteilscheine zurück, verknappen damit das Angebot und treiben so den Aktienkurs. Allein die Allianz gibt dafür 2018 2 Milliarden Euro aus, Siemens hat zwischen 2016 und 2018 dafür 3 Milliarden Euro vorgesehen, genau wie Adidas zwischen 2018 und 2021. Bei allen DAX-Konzernen summieren sich die Rückkäufe 2018 auf 6 Milliarden Euro. Aktienmarktstrategen sehen die Entwicklung kritisch und verweisen auf Exzesse an der Wall Street. Dort erwerben die 500 größten US-Konzerne 2018 für bis zu 800 Milliarden Dollar Aktien. (Handelsblatt S. 6)

EZB - "Die Unabhängigkeit der Notenbanken ist in Gefahr, zum Teil sogar rechtlich, zum Teil jedenfalls de facto. Das gilt nicht nur für die EZB", sagte der frühere Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Otmar Issing in einem Interview. "Es geht vor allem darum, dass die Geldpolitik mit zu vielen Aufgaben überlastet wird. De facto wird zum Beispiel erwartet, dass die EZB den Zusammenhalt der Euro-Zone garantiert, und zwar mit den heutigen Mitgliedstaaten. Für mich geht das weit über ihr eigentliches Mandat der Preisstabilität hinaus. Das ist eine politische Aufgabe." (Handelsblatt S. 30)

HANDEL - Die um sich greifenden Abschottungsmaßnahmen und Konflikte mit immer mehr Handelspartnern entwickeln sich zur Bedrohung für deutsche Exportunternehmen. Das fürchten wichtige Wirtschaftsverbände: "Unsere international aufgestellte Wirtschaft droht zwischen die Mühlsteine zu geraten", sagte Volker Treier, DIHK-Außenwirtschaftschef. Im schlimmsten Fall drohten ihr irreparable Rückschläge. (FAZ S. 15)

IRAN - Weil Saudi-Arabiens Thronfolger Mohammed bin Salman die Bundesrepublik für ihre Iran-freundliche Politik abstrafen will, müssen deutsche Unternehmen um Regierungsaufträge aus Riad bangen. Von dem angekündigten Importstopp wären rund 800 heimische Unternehmen betroffen, Exporte in Milliardenhöhe stünden auf dem Spiel. (Handelsblatt S. 27)

EUROCLEARING - In zehn Monaten tritt Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Eine der wichtigsten Fragen für den Finanzsektor ist nach wie vor ungeklärt: Dürfen Geldhäuser Derivategeschäfte in Euro auch nach dem Brexit in London abwickeln? Ein Gutachten warnt vor den enormen Gefahren für die Finanzmärkte. (Handelsblatt S. 32)

DIESEL - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) geht im Skandal um manipulierte Dieselautos auf die Industrie zu. Ihr Vorschlag: ein Stufenplan bei der Hardware-Umrüstung: "Zunächst nachrüsten, wo Fahrverbote drohen", sagte sie in einem Interview. (Welt S. 4)

SOLARENERGIE - Die Fotovoltaik gilt als saubere Energiequelle, doch künftig soll sie noch sauberer werden. Wer will, muss in Zukunft strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Das zumindest fordern mehr als 30 international tätige Solarunternehmen und Forschungseinrichtungen aus Deutschland und Europa in einem Schreiben an die Bundesregierung. Aus ihrem Motiv für diese hehre Forderung machen die Antragsteller keinen Hehl: Die neuen Ökokriterien sollen helfen, die Billigkonkurrenz aus China abzublocken. (Welt S. 9)

GALILEO - Wenn die Briten im Frühjahr 2019 wie geplant aus der EU aussteigen, bleiben sie dann immer noch am Galileo-Projekt gleichberechtigt beteiligt? Zwischen Brüssel und London steht über diese Frage eine Machtprobe an. Es geht um weit mehr, als um die frei empfangbaren Navigationssignale für Autos. Denn bislang stammt die Schlüsseltechnik für den Bau der Satelliten aus Großbritannien. Verliert das Land den Zugang zum europäischen Weltraumnetz, wären die Folgen für London dramatisch: Die britischen Militärs und Sicherheitsbehörden könnten keinen Zugang mehr zum besonders verschlüsselten und geschützten Galileo-Signal für ihre Einsätze bekommen. Und das macht die Frage, wie Europas eigene Sicherheitsarchitektur nach dem Brexit aussehen soll, um so drängender. (Welt S. 10)

