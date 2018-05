Singapur / Frankfurt - Der Euro hat am Montagmorgen nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien und der deswegen wahrscheinlich anstehenden Neuwahlen zugelegt. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung stieg im asiatischen Handel wieder über die Marke von 1,17 Dollar, nachdem er am Freitag noch deutlich unter diese Marke gerutscht war. Aktuell kostet der Euro 1,1718 US-Dollar. Am späten Freitagabend hatte der Euro zwischenzeitlich nur noch 1,1646 Dollar gekostet und damit so wenig wie seit November vergangenen Jahres nicht mehr.

Auch zum Franken macht der Euro am Montagmorgen deutlich Boden gut und steigt wieder über die Marke von 1,16 Franken. Mit 1,1622 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...