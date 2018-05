Wieviel Eltern für die Kita zahlen, hängt weniger vom Einkommen als vom Wohnort ab, zeigt eine neue Studie. So belastet die Gebühr vor allem einkommensschwache Haushalte. Am teuersten ist die Kita im Norden.

Wer sein Kind in die Kindertageseinrichtung bringt, kann bei der Kita-Gebühr vom eigenen Wohnort profitierten - oder leidet allein deshalb unter deutlich höheren Beiträgen. Was häufig bereits angeprangert wurde, zeigt die neue Erhebung "ElternZoom 2018" der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh. Die finanzielle Belastung der Familien variiere je nach Wohnort, kritisierte Stiftungsvorstand Jörg Dräger.

Demnach schlagen je nach Bundesland die Kita-Gebühren sehr unterschiedlich stark zu Buche: Am meisten geben Eltern in Schleswig-Holstein mit 8,9 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kita aus, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (7,8), Niedersachsen (7,3) und dem Saarland ...

