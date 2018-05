Dass Kosten- und Zeitdruck, kombiniert mit steigenden Qualitäts- und Nachweisanforderungen im verfahrenstechnischen Anlagenbau allgegenwärtig sind, ist nicht neu. Die Kundenanforderungen an das Engineering im Allgemeinen und an Ingenieurunternehmen im Speziellen haben sich dadurch in den letzten Jahren stark verändert, wobei folgende Trends durch zunehmende Nachfrage erkennbar sind:

Der Anteil an flexiblen Anlagen steigt (Mehrproduktanlagen),

Biotech-Anlagen sind auf dem Vormarsch,

Generalplanungs-Dienstleistungen werden stärker gefragt (Engineering aus einer Hand, wenig Schnittstellen),

bei Großprojekten stark reduzierte Time-to-Market-Zeiten,

ein erheblicher Fokus liegt auf der Energieeffizienz (zum Beispiel ENEV, Energieeinsparverordnung in Deutschland).

Die Konsequenzen für die Projektaufbau- und -ablauforganisation sind weitreichend, sowohl für Kunden und spätere Betreiber als auch die beteiligten Ingenieursunternehmen. Es ist notwendig, klassische Planungsabläufe und -methoden zu hinterfragen, zu ergänzen und zu ersetzen, um das volle Potenzial heben zu können - und das auf beiden Seiten.

Effektivität - die Kunst, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun

Einer der weniger augenscheinlichen, aber größten Einflussfaktoren auf ein effizientes Projekt ist der zwischen Kunden und Planer geschlossene Vertrag. Man kann beobachten, dass aus verschiedensten Gründen (wie zum Beispiel Konzernvorgaben) häufig für die Projektanforderungen unpassende Verträge verhandelt werden. Das führt zum Beispiel dazu, dass das Projekt an den Vertrag angepasst wird, das heißt, Ziele verfolgt werden, die in der Realität schon obsolet sind. Ein "schlechter" Vertrag hat maßgeblich Einfluss auf die Projektkultur und kann Schuldzuweisungen und ein negatives Claim-Management fördern.

Effizienter sind flexible Contracting-Modelle, weil sich das den Werksverträgen zugrundeliegende Mindset ändern muss - hin zu der Erkenntnis, dass Planungsleistungen unter den beschriebenen, sich ändernden Rahmenbedingungen nicht so früh so exakt definiert werden können. Vertragliche Beschränkungen müssen sich ...

