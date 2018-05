Der Kinobetreiber Cinemark Holdings Inc. (ISIN: US17243V1026, NYSE: CNK) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies 1,28 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 34,49 US-Dollar (Stand: 25. Mai 2018) beträgt die derzeitige Dividendenrendite somit 3,71 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 22. Juni 2018 (Record date: 8. Juni 2018). Die derzeitige Marktkapitalisierung der ...

