Vertreter der USA sind Präsident Donald Trump zufolge in Pjöngjang eingetroffen, um ein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim vorzubereiten. Und Trump spricht vom "brillianten Potenzial" Nordkoreas.

Die Vorkehrungen für den geplanten Gipfel von USA und Nordkorea nehmen trotz jüngster Fragezeichen offenbar Fahrt auf. US-Präsident Donald Trump teilte per Twitter mit, ein amerikanisches Verhandlungsteam sei für Vorbereitungen zu seinem Treffen mit Staatschef Kim Jong Un in Nordkorea. Am Sonntag schickte das Weiße Haus zudem ein Logistikteam nach Singapur - für den Fall, dass das dort für den 12. Juni geplante Spitzentreffen stattfindet.

Trump hatte das Gipfeltreffen mit Kim am Donnerstag abgesagt, nach versöhnlichen Tönen aus Pjöngjang aber bald darauf erklärt, es könnte doch zu einer Zusammenkunft kommen. Seinen jüngsten Tweet, in dem sich der Präsident lobend über Nordkorea äußerte, nahmen Beobachter als neues Signal auf, dass Trumps Bedenken über den Gipfel nun ausgeräumt zu sein scheinen.

Nordkorea habe "eines Tages" großes Potenzial, eine wirtschaftlich und finanziell starke Nation zu sein, so Trump. "Kim Jong Un stimmt mir da zu. Es wird geschehen!", fügte er hinzu. Was er genau damit meinte, ...

