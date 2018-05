Es ist eine ziemlich dramatische Wende in Italien, die die Märkte heute an einem eigentlich ziemlich unspektakulären Handelstag beschäftigen wird: in Italien droht die neue Koalition zwischen Cinque Stelle und Lega zu scheitern, nachdem Italiens Präsident Mattarella den extrem euroskeptischen Kandidaten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...