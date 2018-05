Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien ruht der Handel wegen des Feiertags "Spring Bank Holiday". In den USA findet wegen des Feiertages "Memorial Day" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Verhandlungen zur Regierungsbildung in Italien sind vorerst gescheitert. Der als neuer italienischer Ministerpräsident vorgesehene Jurist Giuseppe Conte verzichtet auf das Amt. Conte habe den Auftrag zur Bildung einer Regierung zurückgegeben, erklärte das Präsidialamt in Rom am Sonntagabend nach einem Treffen Contes mit Staatspräsident Sergio Mattarella. Zuvor hatte die Bildung einer Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsextremer Lega-Partei seit Tagen gestockt. Größtes Hindernis war die Personalie des Euro-Kritikers Paolo Savona, den die künftigen Koalitionspartner zum Wirtschafts- und Finanzminister machen wollten. Mattarella lehnte eine Ernennung Savonas ab, Lega-Chef Matteo Salvini hielt jedoch an der Personalie fest. Fünf-Sterne-Bewegung und Lega hatten den bislang weitgehend unbekannten Juraprofessor Conte als Kompromisskandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten präsentiert, woraufhin ihn Mattarella mit der Bildung einer Regierung beauftragte. Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien hat der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung die Absetzung von Staatspräsident Sergio Mattarella gefordert. Unter Berufung auf Artikel 90 der italienischen Verfassung werde er Mattarellas Absetzung verlangen, sagte Parteichef Luigi Di Maio am Sonntagabend in einem Fernsehinterview. Anschließend solle es Neuwahlen geben. In dem Verfassungsartikel geht es um die Möglichkeit, den Präsidenten wegen Hochverrats oder Verletzung der Verfassung anzuklagen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1Q

08:15 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Bayer 2,80 EUR TLG Immobilien 0,82 EUR Air Liquide 2,65 EUR Unibail-Rodamco 5,40 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit März 2020 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR Auktion von Inflationsschutzanleihen im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR, davon: 0,10-prozentige Titel mit Laufzeit Mai 2022 1,30-prozentige Titel mit Laufzeit Mai 2028

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,60 0,31 Nikkei-225 22.467,20 0,07 Schanghai-Composite 3.143,69 0,08 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.938,01 0,65 DAX-Future 12.920,50 0,23 XDAX 12.921,75 0,22 MDAX 26.713,20 0,62 TecDAX 2.824,17 0,84 EuroStoxx50 3.515,36 -0,18 Stoxx50 3.117,13 0,01 Dow-Jones 24.753,09 -0,24 S&P-500-Index 2.721,33 -0,24 Nasdaq-Comp. 7.433,85 0,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,17 +103

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,67 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,40 0,40 -0,03 USA 2 Jahre 2,48 2,48 0,59 USA 10 Jahre 2,93 2,93 0,52 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Italien bleibt das prägende Thema an den europäischen Märkten. "Das Aus für die Euro-kritische Regierung dürfte nun Gegenbewegungen zur vergangenen Woche auslösen", sagt ein Marktteilnehmer. Die Spreads italienischer Anleihen dürften erst einmal wieder leicht zusammenlaufen, Longs im Bund-Future dürften abgebaut werden, Shorts im Euro ebenso, und auch der Spread des MIB zum DAX dürfte zu Gunsten des MIB gedreht werden. "Für den DAX bedeutet das eher Relative Schwäche", so ein Teilnehmer. Ausgehen dürfte die Bewegung von den Future-Märkten. "Diese reagieren unmittelbar auf die veränderte Lage", sagt der Marktteilnehmer. Strategische Käufe seien dagegen unwahrscheinlich. "Denn die Krise in Italien ist nicht gelöst, und eine populistische Regierung möglicherweise nur aufgeschoben", so der Händler mit Blick auf mögliche Neuwahlen. Darüber hinaus sei mit einem ruhigen Geschäft zu rechnen, auch wegen der Feiertage in Großbritannien und den USA.

Rückblick: Nach Italien nun Spanien: Ein Misstrauensvotum gegen die Regierung Rajoy in Madrid trieb Anleger in so genannte sichere Häfen. Der Goldpreis stieg in Euro gerechnet auf den höchsten Stand seit September. Verlierer war der Euro. Am deutschen Anleihenmarkt gingen die Renditen in den freien Fall über. Die europäischen Aktienmärkte drehten mehrheitlich ins Minus. Der Ibex in Madrid fiel um 1,7 Prozent und der Mailänder Leitindex gab um 1,3 Prozent nach. Besonders stark unter Druck standen spanische Bankenwerte: BBVA verloren 2,8 und Santander 2,7 Prozent. Sabadell und Bankia büßten 1,8 bzw. 2,4 Prozent ein - der europäischen Branchenindex im Euro-Stoxx-50 sank um 1,9 Prozent. Ebenfalls stärker abwärts ging es mit den Indizes der Öl- und Gaswerte sowie der Versorger im Stoxx-50, die Subindizes ermäßigten sich um 1,9 bzw. 1,0 Prozent. Händler verwiesen auf weiter sinkende Ölpreise. BT Group zogen um 3,3 Prozent an. Aus dem Handel war zu vernehmen, dass es Interesse von Beteiligungsunternehmen und Infrastrukturfonds an der BT-Netzsparte Openreach geben soll.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX verbuchte ein moderates Plus - gestützt von einem überraschend stabilen ifo-Geschäftsklimaindex. Vonovia stiegen mit den fallenden Renditen um 2,2 Prozent. Dahinter wurde die Gewinnerliste hinter den defensiven Papieren der Merck KGaA (plus 2,0 Prozent) von Lufthansa angeführt - dank fallender Ölpreise zogen sie um 1,8 Prozent an. Auf der Verliererseite standen Daimler mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Händler verwiesen auf Berichte, nach denen ein umfangreicher Rückruf wegen Manipulationen bei Diesel-Fahrzeugen drohe. Bayer stiegen am Tag der HV um 0,8 Prozent, obwohl der Konzern die Synergieerwartungen aus der Monsanto-Übernahme leicht reduziert hatte. Rocket Internet gaben um 3,8 Prozent nach. Die Beteiligung Global Fashion Group hatte den Verlust ausgeweitet. Eine Kapitalerhöhung drückten Medigene um 3,7 Prozent. In der vierten Reihe legten Verbio um 7,5 Prozent zu. Händler sprachen von Nachholbedarf der Bioethanolhersteller gegenüber den Aktien anderer Anbieter alternativer Energien. Auch Cropenergies zogen deutlich an.

XETRA-NACHBÖRSE

Wie meist an Freitagen verlief das nachbörsliche Geschäft sehr ruhig. In der ersten und zweiten Reihe gab es keine auffälligen Kursbewegungen. Unter den Nebenwerten fielen Staramba mit einem Minus von 1,6 Prozent auf, nachdem der Abschlussprüfer das Testat für den Jahresabschluss 2017 verweigert hatte. Der vergleichsweise geringe Kursverlust dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Mitteilung am Freitagabend und dazu noch relativ spät veröffentlicht wurde, meint der Händler. Er vermutete, dass es mit der Aktie am Montag deutlicher nach unten gehen könnte.

USA / WALL STREET

Enttäuschende Konjunkturdaten in Verbindung mit kräftig fallenden Ölpreisen haben am Freitag die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Sowohl die Daten zu den Auftragseingängen bei langlebigen Wirtschaftsgütern als auch der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung verfehlten die Erwartungen. Aber auch wegen des langen Wochenendes dominierte Risikoscheu. Aktien des Energiesektors verloren im Sog der Ölpreise durchschnittlich 2,6 Prozent und führten damit mit großem Abstand die Verlierer an. Chesapeake Energy brachen bei ungewöhnlich hohen Umsätzen um 5,5 Prozent ein. Im Dow büßten Exxon Mobil und Chevron 3,5 und 1,9 Prozent ein. Nutznießer der fallenden Ölpreise waren die Aktien der Fluggesellschaften. American Airlines verteuerten sich um 3,1 Prozent und Alaska Air um 3,3 Prozent. Bei Gap (-14,6 Prozent) übertraf der Umsatz im ersten Quartal zwar die Markterwartungen,doch blieb der Gewinn je Aktie hinter den Schätzungen zurück. Autodesk (-4,4 Prozent) übertraf mit den Zahlen zum ersten Quartal zwar die Erwartungen, doch enttäuschte der Ausblick auf das Gesamtjahr. Apple gewannen 0,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Patentstreit mit Samsung gewonnen hatte. Herbalife verbilligten sich um 9,6 Prozent; Großaktionär Carl Icahn will seine Beteiligung drastisch reduzieren. Foot Locker schnellten nach Vorlage überraschend guter Zahlen um gut 20 Prozent empor. Zoe's Kitchen brachen dagegen um gut 40 Prozent ein. Die Verluste in den ersten drei Monaten fielen schlimmer als ohnehin befürchtet aus. Die Risikoscheu der Anleger trieb am Rentenmarkt die Notierungen nach oben. Im Gegenzug entfernte sich die Zehnjahresrendite noch weiter nach unten von der Dreiprozentmarke.

