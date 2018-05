Seit Mittwoch sind die Ölpreise auf Talfahrt. Diese Entwicklung setzt sich auch am Montagmorgen fort.

Die Ölpreise standen auch am Montag im asiatischen Handel stark unter Druck. Am Markt gelten weiterhin Signale für ein höheres Rohölangebot als Auslöser - mit Russland und Saudi-Arabien haben führende Ölstaaten höhere Fördermengen in Aussicht gestellt. Damit setzen die Ölpreise ihre seit Mittwoch andauernde Talfahrt fort, am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...