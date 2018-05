Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental von 267 auf 262 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Erstquartalsergebnisse habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für den Reifenhersteller und Autozulieferer für die Jahre 2018 bis 2022 um durchschnittlich 2 Prozent reduziert, schrieb Analystin Gungun Verma als Nachfolgerin von Stefan Burgstaller in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Dies ändere aber nichts an ihrer grundsätzlich positiven Einschätzung der Aktie./edh/tih

Datum der Analyse: 25.05.2018

ISIN DE0005439004

AXC0058 2018-05-28/08:14