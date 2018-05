Die Bedeutung der Temperierung von Prozessen zur Kunststoffverarbeitung kann nicht überschätzt werden. Dies haben schon in den vergangenen Jahren die Einlassungen von HB-Therm, St. Gallen, Schweiz, erkennen lassen, die erneut vorgetragen wurden, aber hier nicht vollumfänglich wiederholt werden. Vielmehr wird auf die Ausführungen zu Trends verwiesen, die die Aktualisierungen dieser Marktübersicht in den vergangenen Jahren (jeweils Ausgabe 5) begleitet haben.

Viele Stellschrauben für mehr Effizienz

Zusammengefasst zeigten diese Ausführungen von HB-Therm hinsichtlich der Effizienz und insbesondere der Energie-Effizienz, dass richtig dimensionierte Temperiergeräte Energie sparen und mit drehzahlgeregelten Pumpen zusätzlich Energie eingespart werden kann. Dazu lassen sich mit sauberen Temperierkanäle der Wärmeübergang optimieren, mit paralleler Werkzeugtemperierung die Zykluszeit verkürzen, mit kurzen, isolierten Schlauchleitungen mit großen Durchmessern Abstrahlungs- und Druckverluste minimieren. Außerdem sind tanklose Geräte wirtschaftlicher.

Der Bedeutung der Temperierung entsprechend, berichtet Engel Austria, Schwertberg, Österreich, dass "die Werkzeugtemperierung weiter in den Fokus der Spritzgießverarbeiter rückt". Außerdem nehme "die Nachfrage nach Lösungen, die helfen, die Temperierprozesse zu optimieren und damit eine höhere Prozesskonstanz und Energie-Effizienz zu erzielen" zu.

Spritzgießmaschine steuert Temperierung

Zur Gerätetechnik, die diese Anforderungen erfüllt, geht Engel Austria auf ein "intelligentes Assistenzsystem ein, mit dem die Temperiergeräte in die Steuerung der Spritzgießmaschine integriert" werden. "Auf diese Weise wird der Gesamtprozess inklusive Temperierung zentral über das Display der Maschine gesteuert. Dies reduziert die Komplexität des Gesamtsystems und das Fehlerrisiko. Zudem passt das System die Drehzahl der Pumpen in den Temperiergeräten kontinuierlich an den Bedarf an, was den Energieverbrauch senkt. Die für die Integration gemeinsam mit HB-Therm entwickelten Temperiergeräte kommen damit ohne eine eigene Bedieneinheit aus. Sie sind deutlich kompakter als herkömmliche Temperiergeräte und finden meistens direkt unter der Spritzgießmaschine Platz. Die Kommunikation zwischen Spritzgießmaschine und Temperiergeräten erfolgt über das Kommunikationsmodell OPC UA, das sich als gemeinsame Sprache im Industrial Internet of Things in der Kunststoffindustrie durchsetzt."

Auch Hahn Enersave, Wiehl, verzeichnet eine "verstärkte Nachfrage nach Geräten mit drehzahlgeregelten Zentrifugal-Pumpen und OPC UA-Schnittstelle. Die Drehzahlvorgabe der Temperiergerätepumpe ...

