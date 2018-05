Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tate & Lyle vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 von 665 auf 690 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der britische Zuckerhersteller dürfte seinen Gewinn je Aktie (EPS) um 2 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter anderem in Erwartung günstigerer Währungseffekte und einer geringeren Steuerquote erhöhte der Experte seine EPS-Prognosen für die Geschäftsjahre 2018/19 und 2019/20./edh/tih Datum der Analyse: 28.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-05-28/08:28

ISIN: GB0008754136