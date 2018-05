Zürich - Vor vier Jahren war Mobile-Shopping in der Schweiz noch praktisch inexistent. Heute läuft jeder fünfte Online-Einkauf bei digitec und Galaxus übers Smartphone. Besonders häufig mit dem Handy shoppen Frauen und die unter 35-Jährigen - und zwar vorzugsweise frühmorgens.

Der Schweizer Online-Einkauf verlagert sich rasant auf mobile Geräte: Heute macht das Shopping mit dem Handy mehr als ein Fünftel aller Einkäufe beim Onlinehändler Digitec Galaxus aus. Zum Vergleich: Anfang 2014 tätigten die Kundinnen und Kunden von digitec und Galaxus noch 99 von 100 Online-Einkäufen mittels Desk- oder Laptop. Rechnen wir die Einkäufe mittels Tablets hinzu, so beträgt der Mobile-Shopping-Anteil heute über 30 Prozent. Eine repräsentative Umfrage der GfK im Auftrag von Digitec Galaxus bestätigt den Trend. Demnach wurden in der Schweiz von Mitte Februar bis Mitte März sogar 26 Prozent der Online-Einkäufe via Smartphone getätigt.

Noch häufiger als fürs Onlineshopping per se nutzen die Schweizer Konsumenten das Smartphone für die Recherche und zur Inspiration - sei es im Tram, auf dem Sofa zu Hause oder in der Kaffeepause unter der Woche. Der Smartphone-Anteil an sämtlichen Besuchen auf digitec und Galaxus (inkl. Apps) macht heute mehr als ein Drittel aus. Tablets inklusive beträgt der Mobile-Anteil der Shop-Besuche heute fast 50%.

Jeder vierte hat schon einmal mit dem Handy bestellt

Mobile-Shopping ist heute auch bei weitem nicht mehr nur ein Phänomen einiger «Heavy-User», die besonders häufig im Internet shoppen. Vielmehr hat sich diese Art des Einkaufs über breite Teile der Bevölkerung als ergänzende Option durchgesetzt: Seit 2014 haben mehr als ein Viertel der Kunden von Digitec Galaxus (26,6%) mindestens einmal etwas übers Handy oder übers Tablet bestellt. Im ersten Quartal 2018 lag die Quote ...

