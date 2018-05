Die gescheiterten Regierungspläne und die Aussicht auf Neuwahlen in Italien lassen Börsianer zu Beginn der neuen Handelswoche aufatmen.

Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der Dax am Montag leicht im Plus erwartet. Am Freitag war er um 0,7 Prozent auf 12.938,01 Punkte geklettert. Auch der Euro legte um gut ein halbes Prozent auf 1,1723 Dollar zu.

"Neuwahlen verlängern die politische Unsicherheit zwar gleich um mehrere Monate, dafür werden bis zu Neuwahlen aber keine politischen Katastrophen passieren", sagte Fondsmanager Thomas Altmann ...

