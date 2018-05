DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des "Memorial Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach seiner Absage rechnet US-Präsident Donald Trump nun doch wieder mit dem Zustandekommen des Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Die Angelegenheit entwickle sich "sehr gut", sagte Trump laut AFP. "Wir streben den 12. Juni in Singapur an. Daran hat sich nichts geändert." Kim bekundete unterdessen seinen "festen Willen" für das Treffen und weckte Hoffnungen auf eine historische Wende im Verhältnis der beiden Staaten. Derzeit liefen weitere Besprechungen, sagte Trump.

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind nach Angaben aus Seoul überraschend erneut zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte, trafen sich die beiden Politiker zwei Stunden lang im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten. Am 27. April hatte es dort bereits ein als historisch eingestuftes Treffen der beiden Politiker gegeben, bei dem sie sich für einen Friedensschluss und eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel ausgesprochen hatten.

Eine US-Delegation ist in den koreanischen Grenzort Panmunjom gereist, um mit Vertretern Nordkoreas Gespräche zur Vorbereitung des geplanten Gipfeltreffens zwischen den USA und Nordkorea zu führen. Die Gespräche liefen derzeit, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums.

TAGESTHEMA II

Der US-Chipkonzern Qualcomm kann offenbar auf eine baldige Freigabe der geplanten Übernahme des Konkurrenten NXP aus China hoffen. Die chinesischen Behörden wollten den 44 Milliarden US-Dollar schweren Deal in den kommenden Tagen genehmigen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das wäre ein weiterer Schritt in Richtung einer Verbesserung der angeschlagenen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,60 +0,31% Nikkei-225 22.470,72 +0,09% Hang-Seng-Index 30.770,14 +0,60% Kospi 2.480,59 +0,80% Schanghai-Composite 3.138,59 -0,09% S&P/ASX-200 6.002,80 -0,50%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen setzt sich kein klarer Trend durch. Die verschiedenen Handelsplätze verzeichnen insgesamt keine großen Ausschläge, die Veränderungen in die ein oder andere Richtung bewegen sich unter einem Prozent. Damit folgen die asiatischen Börsen dem lust- und richtungslosen Handel der Wall Street vom Freitag. Übergeordnet große Themen gibt es keine, Aktienanleger verfolgen die teils heftigen Bewegungen an den Devisenmärkten. Auch die Unsicherheit über den Korea-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un sowie der anhaltende Ölpreisverfall stehen im Blick. In Australien zeigt sich der S&P/ASX-200 belastet vom anhaltenden Ölpreisverfall. Auch andere Rohstoffpreise, wie jene von Eisenerz in China, geben nach. Nach einem Dreijahreshoch am vergangenen Montag folgte der Absturz in der vergangenen Woche für australische Energiewerte, die nun um weitere 2,5 Prozent nachgeben. Der Euro legt zu, nachdem die euroskeptische Regierung in Italien zunächst nicht zu Stande gekommen ist. In ganz Asien sind die Aktien von Fluggesellschaften angesichts deutlich sinkender Ölpreise gesucht. Mit der sich anbahnenden Einigung um die Lieferung von US-Hochtechnologie an den chinesischen Telekommunikationskonzern ZTE verzeichnen auch die Titel aus dem Mobiltelefonzuliefersektor Kaufinteresse. Sunny Optical steigen in Hongkong um 4,0 Prozent, Hon Hai und Largan zeigen sich sehr fest in Taipeh auf Taiwan. Nach den überzeugenden Erstquartalszahlen am Freitag springen CSPC Pharmaceutical mit plus 5,0 Prozent auf ein weiteres Allzeithoch in Hongkong.

US-NACHBÖRSE

Nach ihrem 14,6-prozentigen Absturz nach schwachen Gewinnkennziffern ging es für Gap um weitere 0,3 Prozent gen Süden. Zoe's Kitchen erholten sich minimal um 1,7 Prozent, nachdem sie im regulären Geschäft in Folge hoher Verluste um 40 Prozent gestürzt waren. Mattel zeigten sich indes unverändert. Isaac Larian hatte sein Gebot für eine Fusion des Spielzeugherstellers mit seiner MGA Entertainment zurückgezogen. Mattel hatte aber bereits zuvor dem Vorhaben eine Abfuhr erteilt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.753,09 -0,24 -58,67 0,14 S&P-500 2.721,33 -0,24 -6,43 1,78 Nasdaq-Comp. 7.433,85 0,13 9,43 7,68 Nasdaq-100 6.960,92 0,16 11,22 8,83 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 718 Mio 802 Mio Gewinner 1.352 1.467 Verlierer 1.581 1.477 Unverändert 132 122

Uneinheitlich - Enttäuschende Konjunkturdaten in Verbindung mit kräftig fallenden Ölpreisen haben am Freitag die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Sowohl die Daten zu den Auftragseingängen bei langlebigen Wirtschaftsgütern als auch der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung verfehlten die Erwartungen. Aber auch wegen des langen Wochenendes dominierte Risikoscheu. Aktien des Energiesektors verloren im Sog der Ölpreise durchschnittlich 2,6 Prozent und führten damit mit großem Abstand die Verlierer an. Chesapeake Energy brachen bei ungewöhnlich hohen Umsätzen um 5,5 Prozent ein. Im Dow büßten Exxon Mobil und Chevron 3,5 und 1,9 Prozent ein. Nutznießer der fallenden Ölpreise waren die Aktien der Fluggesellschaften. American Airlines verteuerten sich um 3,1 Prozent und Alaska Air um 3,3 Prozent. Bei Gap (-14,6 Prozent) übertraf der Umsatz im ersten Quartal zwar die Markterwartungen,doch blieb der Gewinn je Aktie hinter den Schätzungen zurück. Autodesk (-4,4 Prozent) übertraf mit den Zahlen zum ersten Quartal zwar die Erwartungen, doch enttäuschte der Ausblick auf das Gesamtjahr. Apple gewannen 0,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Patentstreit mit Samsung gewonnen hatte. Herbalife verbilligten sich um 9,6 Prozent; Großaktionär Carl Icahn will seine Beteiligung drastisch reduzieren. Foot Locker schnellten nach Vorlage überraschend guter Zahlen um gut 20 Prozent empor. Zoe's Kitchen brachen dagegen um gut 40 Prozent ein. Die Verluste in den ersten drei Monaten fielen schlimmer als ohnehin befürchtet aus.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,48 -4,4 2,52 127,8 5 Jahre 2,76 -5,7 2,82 83,9 7 Jahre 2,88 -5,3 2,93 63,2 10 Jahre 2,93 -4,8 2,98 48,3 30 Jahre 3,09 -3,4 3,12 2,2

Die Risikoscheu der Anleger trieb am Rentenmarkt die Notierungen nach oben. Im Gegenzug entfernte sich die Zehnjahresrendite noch weiter nach unten von der Dreiprozentmarke.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1721 +0,3% 1,1688 1,1693 -2,5% EUR/JPY 128,44 +0,1% 128,35 127,94 -5,1% EUR/GBP 0,8791 +0,1% 0,8782 0,8759 -1,1% GBP/USD 1,3332 +0,2% 1,3310 1,3347 -1,4% USD/JPY 109,57 -0,2% 109,82 109,43 -2,7% USD/KRW 1078,48 -0,3% 1078,48 1077,32 +1,0% USD/CNY 6,3908 -0,0% 6,3918 6,3896 -1,8% USD/CNH 6,3829 -0,1% 6,3862 6,3819 -2,0% USD/HKD 7,8440 -0,0% 7,8459 7,8459 +0,4% AUD/USD 0,7573 +0,1% 0,7562 0,7565 -3,1% NZD/USD 0,6955 +0,5% 0,6923 0,6918 -2,0% Bitcoin BTC/USD 7.180,65 -2,2% 7.345,12 7.430,72 -47,4%

Am Devisenmarkt neigte der Dollar zur Stärke, der ICE-Dollarindex kletterte um 0,2 Prozent. Der Euro fiel mit der Aussicht auf ein Misstrauensvotum gegen den spanischen Ministerpräsidenten Rajoy auf neue Tiefs zu Dollar und Yen. Zum Schweizer Franken hing er unmittelbar an den jüngsten Tiefs fest. Die Gemeinschaftswährung Euro fiel klar unter die Marke von 1,17 und notierte im späten US-Handel bei etwa 1,1660 Dollar. Im Tageshoch hatte der Euro noch 1,1734 Dollar gekostet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,24 67,88 -2,4% -1,64 +10,8% Brent/ICE 75,22 76,44 -1,6% -1,22 +15,3%

Die Talfahrt der Ölpreise setzte sich mit der Aussicht auf ein steigendes Angebot fort. Wichtige Lieferländer wie Russland und Saudi-Arabien haben ihre Bereitschaft zu Gesprächen signalisiert mit dem Ziel, den Markt wieder vermehrt mit Rohöl zu versorgen. Auch das Angebot an US-Öl steigt. In der Woche zum Freitag wurde in den USA an 859 Bohranlagen Öl gefördert, meldete das Unternehmen Baker Hughes. Damit waren 15 Anlagen mehr in Betrieb als vor einer Woche und 137 mehr als vor einem Jahr. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 3,0 Prozent auf 76,44 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI ermäßigte sich um 4,0 Prozent auf 67,88 Dollar je Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,14 1.301,54 -0,4% -5,41 -0,5% Silber (Spot) 16,46 16,51 -0,3% -0,05 -2,8% Platin (Spot) 902,50 900,95 +0,2% +1,55 -2,9% Kupfer-Future 3,07 3,07 +0,2% +0,01 -7,5%

Der vermeintlich sichere Hafen Gold wurde wegen des starken Dollar gemieden. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.300 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

EU-IMPORTZÖLLE

Mehrere führende Ökonomen plädieren für eine Senkung der Importzölle für Einfuhren in die Europäische Union. Das sei die einzig akzeptable Reaktion auf die aggressive Anti-Freihandelspolitik von US-Präsident Donald Trump. "Was Trump tut, ist schändlich", sagte etwa Jagdish Bhagwati von der US-Universität Columbia der WamS. "Die Reaktion der EU aber auch. Dass sie angekrochen kommt und Ausnahmen nur für sich fordert, ist genauso jämmerlich. Sie sollte für den Rest der Welt mit gutem Beispiel vorangehen."

NAHOSTKONFLIKT

Die israelische Luftwaffe hat erneut Stellungen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen bombardiert. Eines der Ziele in der südlichen Stadt Rafah war eine Stellung der Essedin al-Kassam Brigaden, des bewaffneten Arms der Hamas, wie es aus palästinensischen Sicherheitskreisen hieß.

LKW-FAHRERSTREIK BRASILIEN

Die brasilianische Regierung hat sich nach sieben Tagen Streik mit Lkw-Fahrern geeinigt und sich dabei unter anderem bereit erklärt, den Preis für Diesel zu senken. Während des Streiks fehlte in vielen Geschäften bei wichtigen Gütern der Nachschub sowie den meisten Tankstellen der Treibstoff.

KOLUMBIEN

In Kolumbien gehen der rechtsgerichtete Kandidat Ivan Duque und der linksgerichtete Kandidat Gustavo Petro am 17. Juni in eine Stichwahl um das Präsidentenamt. Duque kam in der ersten Wahlrunde am Sonntag auf 39,1 Prozent, Petro auf 25,1 Prozent.

GELDPOLITIK TÜRKEI

Nach der dramatischen Abwertung der türkischen Lira hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Landsleute in einem ungewöhnlichen Schritt öffentlich zur Stützung der Währung aufgerufen. In der osttürkischen Stadt Erzurum appellierte er, Bargeldbestände in Euro und US-Dollar in türkische Lira zu tauschen und dadurch den Wechselkurs an den Finanzmärkten mit zu stabilisieren.

SOFTBANK

Swiss Re hat sich mit Softbank nicht auf einen Einstieg der japanischen Technologieholding bei dem Schweizer Rückversicherer einigen könne. Die beiden Unternehmen haben die Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung von Softbank an Swiss Re beendet.

PEPSICO

Der Getränke- und Snack-Konzern Pepsico baut mit einem Zukauf seine Produktpalette in Richtung gesünderer Angebote aus. Wie der Hersteller von Chips der Marken Lays und Doritos mitteilte, übernimmt er das Startup Bare Foods, das Gemüse- und Obstchips unter der Marke Bare Snacks im Programm hat.

T-MOBILE US

Ein früherer Wahlkampfberater von US-Präsident Donald Trump soll den US-Mobilfunkkonzern T-Mobile US bei der angestrebten Fusion mit dem Konkurrenten Sprint unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Corey Lewandowski dürfte vor allem mit Blick auf die behördliche Genehmigung des Zusammenschlusses eine Rolle spielen. Die Deutsche-Telekom-Tochter teilte mit, Turnberry Solutions bereits im August mandatiert zu haben.

ZTE

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Abgaben eine Einigung im Streit mit dem chinesischen Handyhersteller ZTE erzielt. Das Unternehmen könne weiterarbeiten, wenn es einer Strafzahlung von 1,3 Milliarden Dollar und umfassenden Sicherheitsgarantien zustimme, verkündete Trump. ZTE soll demnach auch sein Management auswechseln und Teile aus den USA einkaufen. Das chinesische Telekommunikationsunternehmen hatte gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen der USA verstoßen. Die US-Regierung verhängte daraufhin einen mehrjährigen Zulieferstopp, der das Unternehmen fast in den Ruin trieb.

