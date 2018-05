Es ist zwar richtig, dass die Wahrnehmung der Aktivitäten der US-Regierung in den USA selbst mit Masse weitaus weniger kritisch ist als in Europa, weil die Medien anders berichten. Aber so ganz unproblematisch kann es nicht einmal eher Trump-positiv eingestellten Investoren vorkommen, dass man im Weißen Haus die Schlagzahl hinsichtlich der Konflikte mit dem Rest der Welt noch erhöht hat.

