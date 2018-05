DAX - Konsolidierung vor dem Abschluss (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts /Seitwärts Rückblick: Seit der DAX an der Widerstandszone von 13.170 bis 13.220 Punkten scheiterte, haben die Bären kurzfristig das Zepter übernommen und den Index in den letzten Tagen bis 12.800 Punkte abverkauft. Dort startete am vergangenen Donnerstag eine Erholung, die sich am Freitag fortsetzte und den DAX bis 13.000 Punkte führte. Dort startete eine weitere Verkaufswelle, die an den Support bei 12.851 Punkte zurückführte. Die Marke wurde von den Bullen verteidigt und zu einer weiteren Erholung genutzt, die sich heute mit einem Aufwärtsgap über 12.950 Punkten fortsetzen dürfte. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.01 Uhr): Nach dem...

