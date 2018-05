Luzern - Der sichere Umgang mit Elektrizität ist für Feuerwehrleute elementar. Gefahren bestehen nicht nur beim Brandfall, sondern auch bei Unwetterereignissen wie Hochwasser oder Sturm. Über 350 Feuerwehrleute aus allen Corps des Kantons Luzern besuchen derzeit eine Fachausbildung bei CKW in Rathausen, um im Ernstfall auf die neusten Technologien wie Elektroautos und Batteriespeicher gut vorbereitet zu sein.

Im Zentrum der fachspezifischen Weiterbildung zum sicheren Umgang mit Elektrizität stehen Gefahren, die durch die Zunahme von Elektrofahrzeugen, deren Ladestationen sowie Solaranlagen und Batteriespeichern entstehen. Josef Süess, Leiter Dienstleistungen Netze bei CKW vermittelt über 350 Feuerwehrkommandanten und Mitgliedern der Elektroabteilungen in diesen Tagen in einer Ausbildungssequenz den sicheren Umgang mit diesen Komponenten. Gefahren mit Elektrizität entstehen für Feuerwehrleute nicht nur bei Löscheinsätzen, sondern auch bei Unwetterereignissen wie Hochwasser, Sturm oder beim Auspumpen von Wasser aus Kellern. Weiter zeigt Josef Süess die Erkenntnisse aus dem Grossbrand der Sägerei Schilliger in Haltikon auf, wo das Feuer direkt unter einer Hochspannungsleitung brannte und so eine zusätzliche Herausforderung beim Löscheinsatz ...

