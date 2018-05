Der Luxuskonzern LVMH zieht bei Rimowa seine radikale neue Vertriebsstrategie durch. Nach dem ersten Schock suchen nun viele Händler Alternativen.

Schnell greift sich Rex die zwei gebogenen Metallleisten und befördert sie mit einer Drehbewegung zu einer Apparatur. Dann fährt aus dem Kopf des orangefarbenen Ungetüms ein dünner Arm, der die silbernen Leisten zusammenschweißt. Roboter Rex gehört zu den zahlreichen Automatisierungsmaschinen, die Rimowa in Köln bei der Produktion der berühmten Rillenkoffer aus Aluminium einsetzt.

Die Roboter in der Vorfertigung sollen die Prozesssicherheit in der Produktion der Rimowa-Koffer steigern, wie das Unternehmen versichert. Bei der Endmontage dagegen, erzeugen Arbeiter in blauen T-Shirts mit dem Aufdruck "Germany since 1898" mit ihren Hämmern einen Höllenlärm. Dort ist noch vieles Handarbeit, unterbrochen durch Qualitätskontrollen.

Die Qualitätsansprüche sind noch gestiegen, seit der französische Luxuskonzern LVMH Anfang vergangenen Jahres die Mehrheit an der Kölner Traditionsfirma übernommen hat. Das gilt insbesondere für den Vertrieb. Rimowa hat im März allen seinen Händlern in Deutschland gekündigt und damit die Branche für Reisegepäck geschockt. Denn viele Händler machen bis zu 45 Prozent ihres Umsatzes mit der Kultmarke. Doch nach der Schockstarre und wütenden Protesten suchen viele jetzt Alternativen. Konkurrenten von Rimowa sehen eine günstige Gelegenheit, die Lücke zu füllen.

"Für uns ist der Strategiewechsel von Rimowa eine große Chance, unsere Beziehungen zu den Händlern in Deutschland zu vertiefen", sagt Samsonite-Chef Arne Borrey im Gespräch mit dem Handelsblatt. Er habe mit den Marken Samsonite und Tumi "starke Alternativen zu Rimowa", wirbt der Chef des weltgrößten Kofferherstellers um frustrierte Händler der Kölner. Denn viele der heutigen 550 Rimowa-Händler in Deutschland werden künftig nicht mehr die Luxuskoffer verkaufen dürfen. Nach der Generalkündigung für alle am 14. März konnten sich die Händler zwar bis zum 15. Mai neu bewerben. Doch die neuen Hürden sind hoch. So müssen sie künftig pro Laden einen Mindesteinkaufswert von 200.000 Euro pro Jahr schaffen - das entspricht mehr als 550 verkauften Koffern.

"Diesen Mindesteinkaufswert pro Laden wird höchstens ein Fünftel der Händler erreichen", urteilt Joachim Stoll, Vizepräsident des Lederwarenverbandes. Das heißt: Rund 400 Einzelhändlern in Deutschland bricht ein wichtiger Teil ihres Geschäfts spätestens Ende September ...

