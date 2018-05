Die Analysten der Baader Bank haben eine Vorschau auf die voestalpine-Zahlen, die am 6. Juni veröffentlicht werden, publiziert. Sie erwarten ein starkes Stahlgeschäft im Q4, das sogar das beste aller Quartale sein könnte. Mit einem durchschnittlichen Umsatz von 12.835 Mio. Euro und einem EBIT von 1.164 Mio. Euro habe die voestalpine einen eigenen Konsens gefunden, so die Analysten. Die Hauptfrage im Zuge der Zahlenpräsentation wird sein, ob die voestalpine eine weitere EBIT-Steigerung in Aussicht stellt. Die Analysten gehen davon aus, dass das Management von einem guten Start, aber einer schlechten Visibilität in 2H18 / 19 sprechen wird. Die Analysten sind bei voestalpine auf Hold mit Kursziel 52 Euro.

