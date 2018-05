Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Freitag um 12,1K Kontrakte gestiegen ist, was dem größten Anstieg seit dem 26. März entspricht, nach dem das Endergebnis am Donnerstag bei 526.947 Kontrakten lag. Das Volumen legte zeitgleich um fast 58K Kontrakte zu. EUR/USD: Tür für einen Test der 1,1553 ...

