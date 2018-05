Der AUD/USD startete positiv in die neue Handelswoche, doch ein Ausbau der Gewinne scheint schwierig zu sein. Am Montag begann der Handel mit einem leichten bullish Gap und das Tageshoch konnte bei 0,7581 gebildet werden. Die Schwäche gegenüber dem Dollar hängt mit der Erholung der Gemeinschaftswährung zusammen, da die politischen Bedenken in Italien ...

