Rüschlikon (ots) - Die Zukunft der Freiwilligenarbeit: mitdenken

und mitbestimmen



Freiwillige zu finden, wird immer schwieriger. Wer sich heute

engagiert, will keine langfristigen Verpflichtungen eingehen, sondern

schnell und projektbezogen mithelfen. Anstelle von hierarchischen

Aufgabenzuweisungen braucht es in Zukunft Freiräume und

Partizipation. Was dies für die Gesellschaft bedeutet und welche

Chancen sich daraus ergeben, zeigt eine neue Studie, die am 28. Mai

am Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) in Rüschlikon präsentiert

wurde. Damit lanciert das Migros-Kulturprozent den Diskurs über die

Zukunft der Freiwilligenarbeit in der Schweiz.



Jahr für Jahr engagieren sich weniger Schweizerinnen und Schweizer

freiwillig: Musikvereinen fehlen die Aktuare, Gemeinden die

Präsidentinnen, der Feuerwehr die Helfer. Was nicht nur Vereine und

andere Institutionen schwächt, sondern auch den gesellschaftlichen

Zusammenhalt gefährdet. Die heute veröffentlichte Studie «Die neuen

Freiwilligen», die das GDI im Auftrag des Migros-Kulturprozent

verfasst hat, ergründet Ursachen und Konsequenzen. Zudem beschreibt

sie zentrale Rahmenbedingungen für zukünftiges

zivilgesellschaftliches Engagement.



Klassische Freiwilligenarbeit ist rückläufig



Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel, so die zentrale These der

GDI-Studie. Denn in einer Multioptionsgesellschaft werden

regelmässige Verpflichtungen immer unbeliebter, was zusammen mit der

zunehmenden Individualisierung zu einem Rückgang der klassischen

Freiwilligenarbeit führt. Im Gegenzug nehmen kurzfristige und

projektbezogene Engagements zu: Die Teilnahme an einer Tauschbörse,

der Projektchor mit Flüchtlingen, das Mithelfen in einem

Gemeinschaftsgarten, das Verfassen von Wikipedia-Einträgen. Statt um

Pflichten geht es dabei immer häufiger um Gestaltungsmöglichkeiten.



Neue Formen der Freiwilligenarbeit sind gefragt



Für einen erfolgreichen Wechsel zu dieser neuen Freiwilligkeit

müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: Die neuen

Freiwilligen wollen nicht mehr nur ausführen und Gratisarbeiter sein,

sondern mitdenken und mitbestimmen können. Dabei hilft auch die

Digitalisierung, die den Austausch mit den Interessierten

vereinfacht. Projekte können neu weitgehend hierarchiefrei verhandelt

und entwickelt werden. So lässt sich Individualismus mit

Gemeinschaftlichkeit vereinen. Und damit auch der gesellschaftliche

Zusammenhalt stärken.



Das Migros-Kulturprozent lanciert den Diskurs



Die Direktion Kultur und Soziales des Migros-Genossenschafts-Bunds

verantwortet die nationale Ausrichtung des Migros-Kulturprozent. Sie

beobachtet gesellschaftliche und sozialpolitische Entwicklungen und

leistet neben der Projektarbeit auch Grundlagenarbeit zur

Weiterentwicklung relevanter Gesellschaftsthemen. Die Abteilung

Soziales (www.migros-kulturprozent.ch/soziales) lanciert den Diskurs

zur Zukunft der Freiwilligenarbeit im Zeitalter von Mobilität,

Flexibilisierung und Individualisierung.



Die Studie «Die neuen Freiwilligen» wurde am 28. Mai 2018 vor über

300 Vertreterinnen und Vertretern von NPOs und öffentlicher Hand am

GDI in Rüschlikon präsentiert. Sie ist ab sofort als kostenloser

Download in Deutsch und Französisch erhältlich:

www.gdi.ch/freiwillige2018



* * * * * *



Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den Statuten

verankertes Engagement der Migros für Kultur, Gesellschaft, Bildung,

Freizeit und Wirtschaft. www.migros-kulturprozent.ch



Das Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) ist ein unabhängiger Think

Tank in Wirtschaft, Gesellschaft und Konsum. Das

Trendforschungsinstitut ist die älteste Denkfabrik der Schweiz.

www.gdi.ch



Originaltext: Gottlieb Duttweiler Institute GDI

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002688

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002688.rss2



Kontakt:

Barbara Salm, Leiterin Kommunikation, Direktion Kultur und Soziales,

Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich, Telefon 044 277 20 79,

barbara.salm@mgb.ch



Alain Egli, Head Communications, Gottlieb Duttweiler Institute,

Rüschlikon, Telefon 044 724 62 78, alain.egli@gdi.ch