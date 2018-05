Nasdaq stärkster Wall Street-Index im frühen Handel. Deutscher Leitindex weiter auf Erholungskurs (13.017). EUR und GBP etwas stärker gegenüber dem USD. Gold wieder unter der 1.300 USD-Marke; Rendite der 10-jährigen US-Anleihen unter 3%. Letzte Woche drohte das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu scheitern. Die offene Feindseligkeit Kims soll Trump zu einer Absage bewegt haben. Weltweit war die Enttäuschung groß und auch an den Märkten kam es zu entsprechenden Reaktionen. Viele Regierungen und Experten äußerten sich kritisch gegenüber dieser Entwicklung und forderten beide Seiten erneut zum Dialog auf. Doch Trump erklärte sich weiter gesprächsbereit und schloss auch ein Treffen nicht aus. Auch der nordkoreanoische Vize-Außenminister Kim Kye-gwan äußerte sich am Freitag wie folgt: "Wir sagen den USA nochmals, dass wir offen sind für eine Lösung von Problemen, zu jeder Zeit und in jeder Form". Viele hatten womöglich nicht damit gerechnet, doch nun soll das geplante Treffen am 12. Juni in Singapur doch noch stattfinden. Aufgrund dieser schnellen Wende waren die Spannungen also nur von ...

