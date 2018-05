Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Pressespekulationen über eine Erhöhung des Briefportos für Standardbriefe um 10 Cent auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. In seinem Bewertungsmodell habe er bislang für 2019 eine Portoanhebung um 5 Cent berücksichtigt, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte aber ein Volumenrückgang von 5 Prozent einhergehen./edh/tih

Datum der Analyse: 28.05.2018

ISIN DE0005552004

AXC0075 2018-05-28/09:49