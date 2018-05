Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenschluss wurde der Handel an den Finanzmärkten einmal mehr politisch eingefärbt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 MÄRKTE am Morgen". Russlands Präsident Wladimir Putin habe auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg Schlagzeilen gemacht. Er habe vor einer Wirtschaftskrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...