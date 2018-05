St. Gallen - Das Regierungsprogramm der geplanten Regierung in Italien könnte aus der Feder von Alexis Tsipras stammen. Als dieser Anfang 2015 die Macht in Athen übernahm, wollte er auch Rentenkürzungen rückgängig machen, Geld verteilen, Schuldenstreichungen verlangen und sich mit der EU anlegen. Was dann passierte, ist bekannt. Der Euro stand am Rand seiner grössten Krise, die Banken in Griechenland schlossen die Tore und der Finanzmarkt hat die Pläne von Alexis Tsipras beerdigt. In der Folge hat die Regierung Tspiras die Reformforderungen der Euro-Geldgeber umgesetzt, das Budgetdefizit durch Einsparungen und Steuererhöhungen beseitigt und Griechenland wirtschaftlich stabilisiert. Im Gegenzug wird dem Land in diesem Sommer wahrscheinlich ein Teil der Schulden erlassen, indem der Verfall der Kredite hinausgeschoben und der Zins deutlich gesenkt wird.

Italien ist nicht Griechenland. Es ist strukturell weniger schwach. Norditalien zählt gar zu den wirtschaftlich stärkeren Regionen in Europa. Zudem ist es deutlich grösser und damit für die Eurozone wichtiger. Das macht es für die anderen Euroländer schwieriger, Druck auszuüben. Auf der anderen Seite gibt es viele Parallelen. Die regionalen Unterschiede bezüglich der wirtschaftlichen Stärke sind enorm. Die Banken sitzen auf Bergen notleidender Kredite und sind de facto überschuldet. Die Verschuldung des ...

