BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Regierungskrise in Italien und der euroskeptischen Pläne der Wahlgewinner will CDU-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg die Pläne zur Vertiefung der Eurozone notfalls aufhalten. "Wir können Europa besser auf anderen Politikfeldern wie Grenzschutz, Verteidigung und Forschung voranbringen", sagte Rehberg der Bild-Zeitung.

Die eurokritischen Töne aus Italien seien Anlass zu "großer Sorge". Dadurch, so der Unions-Politiker, werde die für Juni geplante Einigung auf eine Eurozonen-Reform "immer unwahrscheinlicher". Vor allem Frankreich drückt auf das Tempo und hat hochfliegende Vorschläge zum Umbau des Währungsblocks gemacht. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zaudert und weiß um den großen Vorbehalt in ihrer eigenen Partei gegen weitere Lasten für Deutschland.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte am Freitag gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen angekündigt, bis zum entscheidenden Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs Ende Juni einen Fahrplan vorlegen zu wollen, die der Positionen beider Länder versöhnen soll.

In Italien ist der erste Versuch der Regierungsbildung zwischen den Rechtsauslegern der Lega Nord und den Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung am Widerstand von Staatspräsident Sergio Mattarella gescheitert. Er hatte sein Veto gegen die Ernennung eines Euro-Gegners zum Wirtschafts- und Finanzministers eingelegt. Mattarella strebt nun die Bildung eines Technokratenkabinetts aus Fachleuten an. Für Montagmittag bestellte er den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli zu Gesprächen ein.

