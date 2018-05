(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

IAdea XDS-2790: Intelligente Komplettlösung für Digital-Signage

Schwentinental 28.05.2018 08:00

Der [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]Digital Signage[/url] Spezialist IAdea Deutschland hat seine größte Variante an smarten Signboards mit neuen Funktionen ergänzt. Das 27 Zoll große XDS-2790-Smart-Signboard, ausgelegt als Digital-Signage-Allrounder für Stand-Alone- wie auch für Unternehmensumgebungen, glänzt nun mit einer noch robusteren Abhärtung des Betriebssystems, erweiterten Sicherheitsfunktionen sowie verbesserten Content-Management- und Fernwartungssystem. Durch die stetige Ausweitung des IAdea-Partner-Ökosystems ist das XDS-2790 zudem auf noch mehr Anwendungsfälle spezialisiert.

Mit dem Smart-Signboard "XDS-2790" präsentiert IAdea Deutschland eine All-in-One-Allrounder-Lösung für Digital-Signage. Das XDS-2790 ist mit seiner Größe von 27 Zoll die größte Variante im Portfolio der Smart-Signboards von IAdea Deutschland. Es kombiniert HD-Medienwiedergabe, robustes Design und gewerbliche Funktionalität in Stand-Alone-Public-Display- und Einbau-Varianten für unternehmensweite Lösungen.

Mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel als HD-Display beispielsweise ist das XDS-2790 bestens gerüstet für Stand-Alone-Umgebungen in Bars, Restaurants, Kiosken, Boutiquen, Wartezimmern und vieles mehr. Als Einbau-Variante lässt es sich zudem in Mobiliar einpassen oder in Rahmen mit der individuellen Corporate-Identity. Im Unternehmenseinsatz spielt es zudem durch die zahlreichen Partner-Lösungen des IAdea-Ökosystems seine Stärken von der interaktiven Beschilderung, Konferenzraumtechnik bis hin zum Infotainment aus.

Durch die überragende Bildqualität, dank neuester Weitwinkel-Technologie, können Kunden gezeigte Bilder, Texte oder Videos sowohl im Hoch- als auch Querformat aus nahezu jedem Winkel einsehen. Dabei ist das 27-Zoll-Smart-Signboard extrem widerstandsfähig. Denn das robuste Gehäuse ist aus Stahl gefertigt und die Display-Oberfläche besteht aus kratzfestem, zwei Mal festerem gehärtetem Glas für gewerbliche Anwendungen.

Auf Robustheit ist ebenfalls die interne Hardware und Software ausgelegt, durch Maßnahmen wie Notstrombatterie, Failover, gehärtetes Android-Betriebssystem oder Security-Schutz vor Missbrauch und Korrumpierung. So nutzt beispielsweise der Systemspeicher des lüfterlosen XDS-2790 8 GByte dedizierten, erschütterungsresistenten Halbleiterspeicher für einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb. Eine zeitgesteuerte Hardwareüberwachung gewährleistet ferner, im Fall von selten Ausfallereignissen wie beispielsweise Blitzschlag etc., die automatische Wiederherstellung ohne menschliches Zutun.

Generell gibt es die Smart-Signboards von [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]IAdea[/url] Deutschland als "PublicDisplay" für Stand-Alone-Umgebungen oder als "Einbau" für die Integration in vielfältiges Mobiliar oder Rahmen. Allen Varianten der XDS-Serie gemein sind die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten via Ethernet, WLAN, USB oder Micro-USB und Erweiterungen über SD-Karten, Sensoren etc. Die Displays der XDS-Serie sind überdies als interaktive, kapazitive 10-Finger-Multi-Touch-Systeme erhältlich mit optionaler Helligkeit bis 700 cd

Zudem ist keine weitere Verkabelung erforderlich: einfach an das Strom- und lokale Netzwerk anschließen und mittels der im Lieferumfang inkludierten Digital-Signage-Software "SignApps Express" Inhalte über die vorgefertigten Layouts streamen.

"Das neue 27-Zoll-Smart-Signboard XDS-2790 von IAdea Deutschland ist eine intelligente Komplettlösung für Digital-Signage, denn es kombiniert Medienwiedergabe, ein robustes Design und gewerbliche Funktionalität in einer erschwinglichen Digital-Signage-Lösung, ist dabei kinderleicht zu installieren und die Steuerung erfolgt per Fernzugriff auf Knopfdruck", erklärt [url=https://www.xing.com/profile/Bjoern_Christiansen]Björn Christiansen[/url], Geschäftsführer von IAdea Deutschland.

Neben robusten Media-Playern sowie brillianten und leistungsfähigen Signboards und Videowalls ist die Software für die Erstellung und Darstellung der Inhalte entscheidend. IAdea Deutschland offeriert mit "SignApps Express" eine einheitliche Digital-Signage-Software, die kostenfrei allen Media-Playern und Signboards von IAdea beiliegt.

Dank einer Vielzahl an vordefinierten Templates, die sich nach dem What-you-see-is-what-you-get-Prinzip (WYSIWYG) simpelst modifizieren und mit Widgets anreichern lassen, sind der individuellen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dabei können Inhalte auf Video, Powerpoint, Bildern, Music, hochwertigen Schriften und eigenen Widgets basieren.

Durch die generelle Unterstützung von HTML5 und SMIL lassen sich die darzustellenden Inhalte noch individueller anpassen und personalisieren. Mit diesen Technologien können die Media-Player eine große Bandbreite von Inhalten anzeigen, wie Bilder, Videos, Grafiken und hochwertige Schriften. Durch die Nutzung von Javascript ist es auch möglich, dynamische Inhalte wie Daten aus einer Live-Datenbank oder einem Feed beziehungsweise aus den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen anzuzeigen.

Eigene Content-Management-Systeme lassen sich darüber hinaus meist ohne großen Aufwand integrieren. Wer Spezialfälle hat oder ganz besondere Anforderungen, der kann zudem auf das Partnernetzwerk von IAdea zurückgreifen.

Für größere Installationen, vor allem Installationen an mehreren Standorten, wurde das neue Remote-Überwachungssystem "IAdea-Care" entwickelt: "IAdeaCare ist ein intelligenter Device- und Management-Service, der den 24/7-Betrieb von Digital-Signage-Lösungen sicherstellt. Dazu kombiniert und korreliert der Fernwartungs-Service die Fülle an Echtzeit-Tracking-Informationen und Monitoring-Daten, um potenzielle Ausfälle proaktiv vorherzusagen, zu priorisieren und entsprechend remote zu reagieren.

IAdeaCare erlaubt Firmware-Updates, Konfigurationsmanagement und Troubleshooting aus der Ferne. Dadurch sind Techniker und Administratoren in den IT- oder Audio-Visual- (AV-)Teams von Unternehmen, Integratoren oder Systemhäuser in der Lage, mittels vorrausschauenden Analysen den unterbrechungsfreien Betrieb von Digital-Signage-Lösungen rund um den Globus sicherzustellen.

Für eine detailierte Produktberatung steht der Vertrieb der IAdea Deutschland GmbH gerne unter Tel. 0049 431 221303 00 bzw. vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung.

