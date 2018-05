Wiesbaden/Dortmund (ots) -



Die Lebenserwartung steigt und damit auch der Anteil jener, die mit chronischen Erkrankungen alt werden. Durch das eigene Verhalten können Patienten den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und die Lebensqualität steigern. Voraussetzung dafür ist jedoch eine gute Gesundheitskompetenz, also die Fähigkeit, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen und sie effektiv für sich zu nutzen. Das BioPharma-Unternehmen AbbVie trägt auf unterschiedlichen Wegen dazu bei, die Gesundheitskompetenz von Patienten zu stärken - und setzt damit bereits Empfehlungen des Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz um.



Experten prognostizieren bis zum Jahr 2060 eine Zunahme der Lebenserwartung von sechs bis neun Jahren.(1) Durch den wachsenden Anteil Älterer in der Bevölkerung nimmt auch die Zahl jener mit Multimorbidität zu. Hierzulande leiden laut Robert Koch-Institut bereits 76 Prozent der Frauen und 68 Prozent der Männer zwischen 65 und 74 Jahren gleichzeitig unter mindestens zwei chronischen Krankheiten.(2) Diese Entwicklung hat auch das Bundesgesundheitsministerium erkannt und den Zielgruppen Ältere und chronisch Kranke eigene Kapitel im "Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz" eingeräumt, der am 18. Februar 2018 in Kraft trat (www.nap-gesundheitskompetenz.de). Er zielt mit 15 konkreten Empfehlungen darauf ab, zum einen das Gesundheitssystem nutzerfreundlicher zu gestalten und zum anderen die Gesundheitskompetenz des Einzelnen zu fördern.



Alle Akteure des Gesundheitswesens sind gefragt



Bei der Umsetzung des Aktionsplans sind alle Akteure des Gesundheitswesens gefragt - von Krankenkassen über medizinische Fachkreise bis hin zur Pharmaindustrie. Seit langem trägt AbbVie mit unterschiedlichen Angeboten und Initiativen dazu bei, die Gesundheitskompetenz von Patienten zu stärken. "Wir sind seit vielen Jahren in der Entwicklung von Therapien gegen chronisch-entzündliche Erkrankungen wie zum Beispiel Rheuma tätig", sagt Dr. med. Patrick Horber, Geschäftsführer von AbbVie. "Unsere Erfahrung zeigt uns, dass die medikamentöse Therapie von chronischen Erkrankungen nur ein Baustein für den Behandlungserfolg ist. Betroffene haben ihre Erkrankung oft besser unter Kontrolle, je mehr sie darüber Bescheid wissen."



Auch die Europäische Patientenakademie (EUPATI / https://de.eupati.eu) setzt sich umfassend dafür ein, die Gesundheitskompetenz zu verbessern. "Unser Schwerpunkt liegt in der Aus- und Weiterbildung von Patientenexperten wie zum Beispiel Patientenorganisationen, sagt EUPATI-Landeskoordinator Tamás Bereczky. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Patienten medizinische Forschung zukünftig besser verstehen können."



AbbVie bietet Patienten in den Therapiegebieten, in denen das Unternehmen aktiv ist, mit www.abbvie-care.de eine barrierefreie Plattform, auf der diese qualitätsgesicherte Informationen sowie Hilfsangebote und persönliche Ansprechpartner des AbbVie Care-Serviceprogramms finden können. Die Website trägt das Gütesiegel "Zugänglichkeit 90 plus" der Initiative BIK (barrierefrei informieren und kommunizieren).



Außerdem unterstützt AbbVie Betroffene mit verschiedenen Programmen dabei, die Selbstmanagement-Fähigkeiten von Patienten zu verbessern, so etwa mit:



- RheuMotion: Die Initiative hat zum Ziel, regelmäßiges körperliches Training als festen Bestandteil der Rheumatherapie zu etablieren, um so den Therapieerfolg bei Rheuma-Patienten zu verbessern. Es zeigt Patienten auf, welche positiven Effekte körperliche Aktivität auf Erkrankung und Therapie hat (www.rheumotion.de). - Parkinson-Magazin PARKOUR: Das Magazin bietet Parkinson-Patienten neben Einblicken in die Forschung viele praktische Tipps, die ihnen den Alltag erleichtern (www.parkour-magazin.de).



Die Projekte wurden gemeinsam mit Fachkreisen und Patientenorganisationen entwickelt und auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten.



Mit den Informationsangeboten und Initiativen setzt AbbVie bereits jetzt Zielvorgaben um, die sich das Bundesgesundheitsministerium mit dem Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz gesetzt hat.



