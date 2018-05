Die Baader Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach dem gescheiterten Einstieg von Softbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Aktie des Rückversicherers sei auch ohne ein Engagement des japanischen Beteiligungs- und Technologieunternehmens ein attraktives Investment, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Swiss Re gehöre weiterhin zu den am besten kapitalisierten Rückversicherern und dürfte den Anlegern attraktive Ausschüttungen bescheren./edh/la

Datum der Analyse: 28.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0126881561

AXC0081 2018-05-28/10:08