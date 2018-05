S&P muss die 2740 knacken! +++ Heute mit Spezial Trading-Webinar

Der Trend zeigt weiter nach obenDie letzte Handelswoche war gekennzeichnet von Konsolidierungen. So konnten viele Aktien wie Apple, Facebook oder auch Nvidia nach tollten Anstiegen gute Konsolidierungen abliefern und dürften im Laufe der Woche durch frische Kaufsignale neue Hochs erreichen. Auch der DAX sieht weitehrin recht gut aus und dürfte alsbald die Kursziele im Bereich von 13.300 und 13.600 Punkten erreichen. Wo nun die wichtigen Punkte in den aktuellen Charts liegen, besprechen wir wie immer in unserer heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wir Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at