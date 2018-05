Im Moment erhöht die Fed häppchenweise den Leitzins. Analysten kommen nun zu dem Schluss, dass der Prozess bald abgeschlossen sein dürfte.

Anleger sollten Acht geben: Während viele Ökonomen - und die Federal Reserve selbst - den US-Zinserhöhungszyklus nur etwa zur Hälfte als vollbracht ansehen, könnte dieser schon näher an seinem Ende angekommen sein, als gedacht.

Dies geht aus einer Studie quantitativer Analysten von Société Générale SA hervor. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass es nur noch drei Anhebungen geben wird, bevor die Fed innehält. Das wäre dann bei 2,5 Prozent für die Obergrenze des geldpolitischen Zielzinssatzes. Die Berechnung basiert auf dem so genannten Schattenzinssatz, der darauf abzielt, die Auswirkungen der früheren quantitativen Lockerung der Fed zu berücksichtigen, und legt nahe, dass die Straffung weiter vorangeschritten ist als die nominalen Zinssätze signalisieren.

"Unsere Analyse zeigt, dass wir uns möglicherweise in der Spätphase des aktuellen Zinszyklus befinden", schrieben die Strategen um Andrew Lapthorne in einer Notiz. "In der Regel folgt auf einen Zinszyklus-Gipfel eine Rezession mit einem zeitlichen Abstand von durchschnittlich ...

